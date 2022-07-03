Taylor Swift’i takip eden adamdan öfke patlaması

Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Taylor Swift'i takip etmekle suçlanan ABD'li bir adam, mahkemede öfke nöbetine kapıldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li şarkıcı ve söz yazarı Taylor Swift, kendisini takip eden ve New York’taki evlerinden birine gizlice girip başka birinin interkomuyla kendisini tehdit eden bir adamı mahkemeye verdi.

Daily Mail’in haberine göre, 35 yaşındaki Joshua Christian, cumartesi günkü duruşmada mahkeme tarafından atanan savunma avukatını bırakmasına ve onun yerine kendi kendisini temsil etmesine izin verilmesini istedi.

Christian, mart ayında Swift’in evlerinden birinin kilitli olmayan kapısından gizlice girmek ve haziran ayında komşu mülkünün interkomundan tehditler savurmakla suçlanıyor. Ayrıca açıklanmayan bir tarihte Swift’in Tennessee’deki evine geldiği söyleniyor.

Haber kaynağı, baştan ayağa beyaz bir takım giyen ve bununla eşleşen bir maske takan Christian’ın avukatıyla görüştüğünü ve yargıcın davayı gece mahkemesi başlayana kadar beklemesini istediğini söyledi.

Öfke patlaması ise yargıcın bir sorusu üzerine gerçekleşti. Bir noktada mahkeme salonuna dönüp, “Tarihin en büyük şakacıları mısınız yoksa gerçekten gerçek mi? Gerçek olduğunu kanıtla. Gerçek olduğunu kanıtla” dedi.



Christian, asi davranışından sonra mahkeme memurları tarafından dışarı çıkarıldı.

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