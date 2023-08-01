Taylor Swift’in İsviçre konseri pahalılığıyla dikkat çekti

İsviçre, bir kez daha "en pahalı ülke" olarak listelerin zirvesine çıktı. Bu seferki sebep ise ünlü şarkıcı Taylor Swift'in Avrupa'daki Eras Tour biletlerinin maliyeti nedeniyle...

Sozcu.com.tr

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İsviçre gazetesi NZZ am Sonntag’a göre ülkedeki en ucuz biletlerin fiyatı yaklaşık 5.100 TL (190 Dolar) iken bu, Swift’i, Polonya’nın başkenti Varşova’da görmenin maliyetinin yaklaşık dört katı.

İsviçre sürekli olarak dünyadaki en pahalı yerlerden biri olarak yer alıyor ve ülkenin vatandaşları her şey için en fazlasını ödemeye yabancı değil.

Bir Big Mac hamburger, Economist’in Big Mac Endeksi’ne göre İsviçre’de 7,26 dolara mal oluyor ve bu fiyat, Amerika Birleşik Devletleri’nde bir Big Mac’in maliyetinden %35,4 daha fazla.

Mercer’in 2023 Yaşam Maliyeti Endeksi’ne göre Zürih ve Cenevre, Hong Kong ve Singapur’dan sonra dünyanın en pahalı şehirleri olarak üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.

Wall Street Journal’ın bir raporuna göre Mart 2023’ten Ağustos 2024’e kadar sürecek olan Eras Tour’nun biletlerden, ticari ürünlerden ve sponsorluklardan 1 milyar dolardan fazla gelir elde eden ilk konser olması bekleniyor.

NZZ am Sonntag’a göre, yüksek bilet fiyatlarına rağmen, turne biletleri hala İsviçre’de ilgi görüyor.

Bu da şaşırtıcı görülmüyor çünkü hem İsviçre’deki ortalama maaş 204 bin TL’nin (7.600 dolar) biraz üzerinde hem de bazı Swiftie’ler onu mümkün olduğu kadar çok kez görme şansı için şimdiden 539 bin TL’ye (20.000 dolar) kadar para harcadılar.

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