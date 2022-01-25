Taylor Swift’ten “şarkı sözü yazmıyor” diyen Damon Albarn’a yanıt gecikmedi

Blur ve Gorillaz gibi grupların solisti ve kurcusu olarak öne çıkan Damon Albarn'ın bir röportaj sırasında söylediği "kendi şarkılarını yazmıyor" sözüne Taylor Swift'ten yanıt gecikmedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

LA Times’a röportaj veren Damon Albarn, Taylor Swift’in şarkı sözü yazmadığını söyleyince gözler 11 Grammy ödülü sahibi Amerikalı şarkıcıya çevrildi.

Swift ise yanıtını Twitter’da verdi: “Bunu görene kadar sizin çok büyük bir hayranınızdım. Bütün şarkılarımı kendim yazıyorum. Söylediğiniz çok yanlış ve zarar verici. Şarkılarımı sevmek zorunda değilsiniz ama yazdıklarımı gözden düşürmeye çalışmak gerçekten berbat.”

Swift ayrıca bir tweet daha atarak şunları yazdı: “Not: Merak edenler için bu tweeti tek başıma yazdım.”

Albarn, Los Angeles’taki bir konser için verdiği tanıtım röportaj sırasında Swift’in tüm şarkılarını kendi yazdığı veya ortak yazıldığı belirtilince, Albarn şu yanıtı verdi: “Bu sayılmaz. Ortak yazmanın ne olduğunu biliyorum. Birlikte yazmak, yazmaktan çok farklıdır. Kimseden nefret etmiyorum, sadece bir söz yazarı ile birlikte yazan ile bir söz yazarı arasında büyük bir fark olduğunu söylüyorum.”

EILISH’İ ÖVDÜ AMA…

Ayrıca Swift’i olağanüstü olarak adlandırdığı Billie Eilish ile olumsuz bir şekilde karşılaştırdı. Oysa Eilish, şarkılarını kardeşi yapımcı Finneas ile birlikte yazıyor.

Albarn daha sonra Twitter’da Swift’e yazarak özür diledi: “Size tamamen katılıyorum. Şarkı yazarlığı hakkında bir konuşma yaptım ve ne yazık ki bu bir tıklama tuzağına düşürüldü. Özür dilerim. Yapmak isteyeceğim son şey, şarkı yazarlığını gözden düşürmek olur. Umarım anlarsın.”

Swift ile çeşitli albümlerinde çalışan yapımcı Jack Antonoff da pazartesi öğleden sonra Twitter’da şunları söyledi: “Damon Albarn ile hiç tanışmadım ve o benim stüdyoma hiç gitmedi ama görünüşe göre bize Taylor’un yazıp getirdiği tüm o şarkılar hakkında hepimizden daha çok şey biliyor.”

İlginizi Çekebilir Kim Kardashian'dan kanlı bıçaklı olduğu Taylor Swift ile ilgili samimi itiraf

İlginizi Çekebilir Shake It Off şarkısının sözleri çalıntı dediler, Taylor Swift'e dava açtılar