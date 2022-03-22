Tayvanlı müzisyenlerden ‘Üsküdar’a gider iken’ performansı

Tayvanlı müzik grubu Bir Şarkı Orkestrası, halk dilinde 'Üsküdar'a gider iken' olarak bilinen 'Katibim' türküsünü çaldı.

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Tayvan’ın en büyük televizyon kanallarından Formosa TV’de ekranlara gelen müzik programında Türk eserine de yer verildi. Bir Şarkı Orkestrası adlı müzik grubu, ‘Üsküdar’a gider iken’ olarak bilinen ‘Katibim’ türküsünü çaldı.

“AŞK ŞARKISI”

Programın sunucusu Li Zhıyi, Türkiye’nin çok özel bir ülke olduğunu belirterek Türk müziğindeki tonlamanın ve eşit mizaç gibi kullanımların zenginliğine vurgu yaptı. Orkestranın ‘Üsküdar’a gider iken’ parçası için özel olarak hazırlandığını ifade eden Li, programda çalınacak türküyü “Şimdi sizi çok farklı bir dünyaya ait olan aşk şarkısına götürüyoruz” diyerek anons etti.

Tayvan’ın Türkiye Temsilcisi Volkan Huang ise programa dair, “Türk tarihi ve kültürü çok zengin, bunun etkisini geleneksel Türk müziğinde görebiliyoruz. Örneğin ‘Üsküdar’a gider iken’ isimli parça, Tayvan müzik tonlarından tamamen farklı bir altyapıya sahip bulunuyor. Tayvanlı orkestrasının modern enstrümanlar ile bu şarkıyı seslendirmelerine rağmen gözlerinizi kapatır kapatmaz Türkiye manzarasını hissedebiliyor, melodinin getirdiği o özel duyguyu yaşayabiliyorsunuz” dedi. (İHA)