Müsvedde nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre müsvedde mi, müsvette mi?

Müsvedde nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre müsvedde mi, müsvette mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘müsvedde’dir. Müsvedde mi, müsvette mi? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘müsvedde'dir.

MÜSVEDDE NE DEMEK:

1- Yazı taslağı, karalama.

2- Bir şeyin kötü benzeri.

MÜSVEDDE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin müsvedde mi, müsvette mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı müsvedde şeklinde olmalıdır.

müsvette (Yanlış kullanım)

müsvedde (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bana göre kendini insan zanneden müsveddeden başka bir şey değil.”