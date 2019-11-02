TDK’ya göre ‘anneanne’ bitişik mi ayrı mı yazılır? Anneanne nasıl yazılır?

TDK’ya göre ‘anneanne’ bitişik mi ayrı mı yazılır? Anneanne nasıl yazılır?

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘anneanne’dir. Anneanne mi, anne anne mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘anneanne’dir.

ANNEANNE NE DEMEK: Annenin annesi.

ANNEANNE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin anneanne mi, anne anne mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı anneanne şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

anne anne (Yanlış kullanım)

anneanne (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Galiba bu hayatta en sevdiğim kişi anneannemdi. Onu çok ama çok özlüyorum.”