TDK’ya göre ‘anneanne’ bitişik mi ayrı mı yazılır? Anneanne nasıl yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘anneanne’dir.
ANNEANNE NE DEMEK: Annenin annesi.
ANNEANNE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin anneanne mi, anne anne mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı anneanne şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
anne anne (Yanlış kullanım)
anneanne (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Galiba bu hayatta en sevdiğim kişi anneannemdi. Onu çok ama çok özlüyorum.”