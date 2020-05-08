Tehditle konser iddiası meclis gündeminde

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Antalya Opera ve Balesi’nin 14 Mayıs’ta Pamukkale Hierapolis antik kentinde konser vereceği iddiasını meclis gündemine taşıdı. Sanatçıların hayatlarının riske atılacağı uyarısında bulunan Özer, “Virüsün bulaşma endişesiyle itiraz edenler maaştan kesinti yapılması ve sözleşme yenilenmemesi gibi tehditlere maruz bırakılıyor" iddiasında bulundu. Özer, programı kimin organize ettiğini sordu.

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Antalya Opera ve Balesi'nin Cumhurbaşkanlığı görevlendirmesiyle bayramda konser vereceği iddiasını TBMM'ye taşıyarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Virüs salgınına rağmen yan yana konser verilecek olmasının sanatçılarının hayatlarını riske atacağını belirten Özer, “Pandemi tedbirleri kapsamında haftalardır sosyal mesafenin korunması gerektiği uyarıları yapılırken ve her türlü sportif, kültürel, sanatsal faaliyetlere sınırlandırma getirilmişken Antalya Opera ve Balesi'nin Cumhurbaşkanlığı görevlendirmesiyle bir konser vereceği ortaya çıktı. Söz konusu konserin bayramda bir televizyon kanalında yayınlanacağı, çekimlerin ise 14 Mayıs'ta Pamukkale'de Hierapolis antik kentinde gerçekleştirileceği ileri sürüldü. Ayrıca virüsün bulaşma endişesiyle itiraz edenler maaştan kesintisi yapılması ve sözleşme yenilenmemesi gibi tehditlere maruz bırakılırken, sosyal medyada negatif paylaşım yapılması halinde ise soruşturma açılacağının söylendiği iddia edildi”

“MASKENİZİ TAKAR ÇALARSINIZ”

Konunun aydınlatılması ve sanatçıların hayatlarının riske atılmaması gerektiğini belirten Özer, soru önergesinde şu iddialara yer verdi.

* Söz konusu görevlendirme yazılı değil, sözlü olarak yapılmıştır.

* Müzisyen, ses sanatçısı ve teknik ekipten oluşan yaklaşık 80 kişilik topluluk 7-8 otobüsle “sosyal mesafe kuralları gözetilerek” ve pandemi tedbirleri kapsamında “maske, dezenfektan ve ateş ölçer” ile Pamukkale'ye götürülecektir.

* Herhangi bir provanın olmayacağı konserin televizyon çekimleri yapılarak bayramın ilk günü bir TV kanalında yayınlanacaktır.

* Zeki Müren şarkılarından oluşacak konserde kendisi de önemli bir ses sanatçısı olan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan solist olarak bulunacaktır.

* Konser sırasında sanatçıların müzikleri icra ederken birbirlerinden en az 1 metre mesafede oturmaları mümkün olmayacağı için riskli bir durum oluşacaktır.

* Sosyal mesafe kurallarına uyulamayacağı itirazlarına “Maskelerinizi takar çalarsınız” yanıtı alındığı söylenmektedir.

* Pandemi nedeniyle turneye gitmek istemeyenler maaş kesintisi ve sözleşme yenilenmemesi tehdidine maruz bırakılmıştır.

* Ayrıca sosyal medyada konsere ilişkin negatif paylaşımlarda bulunulması halinde de soruşturma ile karşı karşıya kalınacağı ifade edilmiştir.



“BU KONSERİ PLANLAYAN KİMDİR?”

Özer'in yönelttiği sorular ise şöyle:

1. Cumhurbaşkanlığı tarafından, pandemi sürecinde olunmasına karşın, sanatçıların hayatını riske atmayı göze alarak böyle bir konser görevlendirmesi yapıldığı doğru mudur? Yapıldıysa bunun nedeni nedir? Sanatçıların hayatı neden riske edilmiştir?

2. Antalya Opera ve Balesi'nin konser için Pamukkale'ye gideceği doğru mudur? Bu konserin planlaması kim tarafından yapılmıştır?

3. Bayramda televizyondan yayınlanacak olan ve Antalya topluluğu tarafından verilmesi planlanan bir konserin çekimleri için neden Antalya tercih edilmemiştir? Neden 304 kilometre uzaklıktaki Pamukkale seçilmiştir?

4. Söz konusu konser, koronavirüs nedeniyle sıkıntılı günler geçiren halkın psikolojisini olumlamak için bir bayram hediyesi olarak sunulmak istendiyse bile, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın arşivinde başka bir konser görüntüsü yok mudur?

“SANATÇILAR TEHDİT EDİLDİ Mİ?”

5. Söz konusu konser için öncelikle İzmir Opera ve Balesi'yle görüşüldüğü sonrasında ise genç bir kadrosu olduğu bilinen Antalya topluluğunun görevlendirildiği doğru mudur? Neden Antalya topluluğu seçilmiştir?

6. Pamukkale'ye gitmek istemeyenlerin maaştan kesinti ve sözleşme yenilememeyle tehdit edildiği, konserle ilgili sosyal medyada negatif paylaşım yapılması halinde ise soruşturma açılacağının ifade edildiği doğru mudur?

7. Sanatçılara “Maskelerinizi takar çalarsınız” denildiği doğru mudur? Bu yeterli bir pandemi tedbiri midir? Nefesli çalgıları çalan sanatçılar için ne düşünülmektedir?

8. 80 kişinin aralarına en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koymaları mümkün olmazsa, sanatçılar için bir risk söz konusu değil midir?

9. Bilim Kurulu pandemi tedbirleri arasında sosyal mesafenin altını özellikle çizmesine karşın bir konser için sanatçıların hayatı neden riske atılmaktadır?

10. Bu konser programı sürecinde birine virüs bulaşırsa bundan kim sorumlu olacaktır?

11. Görevlendirme ile Pamukkale konserine çıkacak olan Antalya Opera ve Balesi topluluğu gibi, solist olarak çıkacak sanatçı ve aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olan Murat Karahan'a da mı görevlendirme yapılmıştır?