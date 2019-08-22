‘Tehlikeli Tutku’ Artemis Yayınlarından çıktı

Tarihi romanların sadık okurları, gerçek olaylara dayalı kurgular içinde belki de en çok Engizisyon döneminin tehlikeli sularında gezinmeyi sever. Hele anlattığı dönem kadar hikâye de anlatımıyla bir adım öne çıkmayı başarıyorsa. İşte Brenda Rickman Vantrease’in kaleme aldığı "Tehlikeli Tutku", çokça yazılmış çizilmiş bu döneme dair okurlarına katıksız gizem ve tutkulu bir aşk hikâyesi vaat ediyor. Artemis Yayınlarından çıkan ve pek çok dile çevrilen "Tehlikeli Tutku", okuru soluk soluğa bir maceraya davet ediyor.

ARKA KAPAK

İNGİLTERE'NİN KARANLIK DÖNEMİNE IŞIK TUTAN DESTANSI BİR KURGU

On dördüncü yüzyıl sonlarında, eski feodal düzenin çatırdamaya başladığı ancak bir lordun kırbacı yahut bir piskoposun zevklerinin herhangi birinin kaderini hâlâ etkilediği yıllarda İngiltere. Kitapların nadiren bulunduğu ve çok maliyetli olduğu zamanlar. Her biri el yazısıyla titizlikle kaleme alınıyor ve zarif çizimlerle süsleniyordu.

Kocasının korumasından mahrum bir dul ve elindekileri korumaya çalışan bir anne olan Blackingham Malikânesi'nin Leydisi Kathryn, kralın vergileri ve kilisenin vergisi arasında sıkışıp kalmıştır. Kathryn, yerel bir manastırın başrahibiyle bir anlaşma yapar; manastırın koruması karşılığında Finn'i ve onun güzel kızını evine alacaktır. Tezhip sanatçısı Üstat Finn'in gelmesiyle birlikte, Leydi Kathryn için hem tutkulu hem de tehlikeli günler başlar.