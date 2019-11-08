Tek gecelik festival

%100 Açık Sahne'de, günümüzün en önemli kadın yorumcu ve şarkı yazarlarından Göksel, alternatif Türkçe rock'ın öncü isimlerinden maNga'nın solisti Ferman Akgül, gönüllerde yer etmiş Gripin'in solisti Birol Namoğlu, ilk kez aynı sahneyi paylaşacakları özel performanslarıyla başka yerde tanıklık edemeyeceğiniz bir müzik buluşmasına imza atacaklar.

Türkçe rap'in yükselen iki yıldızı AGA B ve Kamufle; trompet odaklı caz rock sound'uyla Montreux Jazz Festivali'ne katılıp göğsümüzü kabartmış Barış Demirel-Barıştık Mı; ‘Yalnız Kadınlarım', ‘Gerekeni Yap' gibi şarkıları ve cover'larıyla müzik dünyasında yeni bir soluk olan Ezgi Yelen ve 5 yıllık aradan sonra çıkardıkları ‘Artık Susmalıyız' adlı yeni albümleriyle Matmazel gibi isimler sahne alacak.