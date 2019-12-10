Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Tek tük nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘tektük’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Tek tük nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘tektük’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘tek tük’dür. Tek tük mü, tektük mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 10 Aralık 2019 - 11:56

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘tek tük'dür.

TEK TÜK NE DEMEK:

1- Az, seyrek.

2- Az, seyrek olarak.

TEK TÜK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin tek tük mü, tektük mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tek tük şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

tektük (Yanlış kullanım)
tek tük (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Hala tek tük gelen ziyaretçiler oluyor.”

İLGİLİ HABERŞu an nasıl yazılır? TDK'ya göre ‘şuan' bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Etiketler