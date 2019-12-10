Tek tük nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘tektük’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘tek tük'dür.
TEK TÜK NE DEMEK:
1- Az, seyrek.
2- Az, seyrek olarak.
TEK TÜK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin tek tük mü, tektük mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tek tük şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
tektük (Yanlış kullanım)
tek tük (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Hala tek tük gelen ziyaretçiler oluyor.”