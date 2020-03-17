Teke tek nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘teketek’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Teke tek nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘teketek’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'teke tek'tir. Teke tek mi, teketek mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘teke tek’tir.

TEKE TEK NE DEMEK: Bire karşı bir, yeke yek.

TEKE TEK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin teke tek mi, teketek mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı teke tek şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

teketek (Yanlış kullanım)

teke tek (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Teke tek bir maça var mısın?”