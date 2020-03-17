Teke tek nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘teketek’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘teke tek’tir.
TEKE TEK NE DEMEK: Bire karşı bir, yeke yek.
TEKE TEK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin teke tek mi, teketek mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı teke tek şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
teketek (Yanlış kullanım)
teke tek (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Teke tek bir maça var mısın?”