Teknoloji fırsat yarattığı kadar eşitsizlikleri artırdı

Seminerde konuşan Güler Sabancı başlıktaki tespiti yaptı ve ekledi: “Teknolojik araçlara erişimi kısıtlı olanlar bu dönemde haklarına erişmekte büyük zorluklar yaşadı”

Sabancı Vakfı'nın 2007'den bu yana sivil toplum alanındaki yeni yaklaşımları tartışmak amacıyla düzenlediği Filantropi Semineri, 13. yılında “Herkes Online Mı?” başlığı ile Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ev sahipliğinde ilk kez online gerçekleşti.

Serdar Kuzuloğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen seminerin açılışında keman sanatçısı Adrian Anantawan'ın performansı yer aldı. Sağ eli olmadığı için özel bir el bandının desteği ile yayı koluna sabitleyerek keman çalan Anantawan, seminerde ilham veren performans sergiledi.

“SORUNLAR YAŞANDI”

Ardından Güler Sabancı seminerde bir konuşma yaptı. Bu dönemde, toplumsal hayata katılım için teknolojiye erişimin ne kadar önemli olduğunu gördüklerini aktaran Sabancı, şunları söyledi:

* Filantropi Semineri'nin son iki senesinde teknolojinin engelli bireylerin bağımsız yaşamına katkısını konuştuk.

* Aslında ne kadar yerinde bir konuyu ele aldığımızı bugünlerde daha iyi anlıyoruz. Yaşadığımız pandemi sürecinde toplumsal hayata katılım için teknolojiye erişimin ne kadar önemli olduğunu gördük.

* Ancak teknolojinin fırsatlar yarattığı kadar, eşitsizlikleri artırdığını ve derinleştirdiğini de endişeyle gözlemliyoruz.

* Teknolojik araçlara erişimi kısıtlı olanlar ve özellikle engelli bireyler bu dönemde haklarına erişmekte büyük zorluklar yaşadı.

* Dünyada, eğitime erişimde yaşanan sorunlar yüzünden, kız çocuklarının okuldan kopma ve erken yaşta evlendirilme riskinin arttığı konuşulmaya başlandı.

* Ayrıca pandemi ile artan aile içi şiddet olaylarında, kadınların dijital araçlara erişimi olmadığı için seslerini duyuramamaları önemli bir sorun olarak karşımıza çıktı.

* Sivil toplum faaliyetleri farklı yönlere evrildi, kendine yeni çıkış yolları aradı ve buldu. Yeni dönemde anlık ve acil ihtiyaçlara yönelik bağışlar, online platformlar üzerinden çok hızlı şekilde karşılanmaya başlandı.

* Teknoloji bu anlamda biraz da uzakları yakın etti, yokları var etti. Dayanışmanın kıymetini artırdı ve kolaylaştırdı.