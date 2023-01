Television grubunun ünlü gitaristi Tom Verlaine hayatını kaybetti

Television grubunun efsanevi gitaristi Tom Verlaine 73 yaşında hayatını kaybetti. Verlaine'in ölümünü, bir zamanlar hem beraber çalıştığı hem de sevgili olduğu Patti Smith'in kızı duyurdu.

Ünlü gitaristin ölümünü Jesse Paris Smith, Instagram sayfasından müzisyen için yazdığı dokunaklı bir yazıyla duyurdu.

Smith paylaşımında şu satırlara yer verdi: “Sevgili Tom. Aşk çok büyük ve sonsuza dek. Kalbim şu anda her şeyi paylaşamayacak kadar yoğun ve kelimeleri bulmak çok zorlu bir mücadele. İçimdeki his çok ağır, ruhun her yerde ve gerçekten özgür. Seni sonsuza kadar seveceğim ve her zaman senin elinin dokunuşunu – bir insanın hayal bile edemeyeceği kadar sıcak, hassas, narin ve gerçek sevginin ellerini – hatırlayacağım ve sımsıkı tutacağım.

Senin gibisi hiç olmadı ve olmayacak. Dünyadaki zamanımı seninle paylaşmak benim için büyük bir nimet ve hediyeydi. Ömrümün sonuna kadar minnettar olacağım ve bunun ötesinde, nereye gidersen git orada seninle tekrar görüşeceğiz. Yol gösterdiğin için teşekkür ederim.”

Geçen ayın sonundaki doğum gününde Patti Smith de eski arkadaşını ve sevgilisini unutmamıştı ve övgü dolu sözlerle doğum gününü kutlamıştı.

13 Aralık 1949’da Denville, New Jersey’de doğan Tom Verlaine’in asıl adı Tom Miller’dı; ancak sahne adı için Tom Verlaine ismini kullandı. Verlaine’i seçme nedeni ise Fransız sembolist şair Paul Verlaine’e bir gönderme yapmak istemesinden kaynaklanıyordu.

1973’ten 2023’e kadar New York merkezli Television grubu için baş vokalist ve gitarist oldu. Grup büyük bir ticari başarı elde edemese de anlamlı sözleri rock hayranları arasında çok popüler oldu.

Ayrıca Verlaine, 1979 ile 1992 arasında sekiz solo albüm çıkardı.

