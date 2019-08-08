Telif hakları için MÜYORBİR ve MÜ-YAP’tan ortak ziyaret

MÜYORBİR ve MÜ-YAP yönetimi telif haklarını korumak adına Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak göreve başlayan Özgül Özkan Yavuz’u ve Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent’i makamında ziyaret eden sanatçı ve yöneticiler, telif hakları ile ilgili yeni projelerini ve önerilerini sundular.

Yeni dönem çalışmalarına ve ziyaretlerine ara vermeden devam eden Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) ve Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) Ankara'da önemli ziyaretler gerçekleştirdi. MÜYORBİR adına ziyaretlere Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen ve Genel Sekreter Merve Nimetoğlu katılırken, MÜ-YAP adına da Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Seyhan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Bülent Forta ile Genel Sekreter Ahmet Türkoğlu katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak yeni görevine başlayan Özgül Özkan Yavuz'a “Hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştiren ekip, çalışmaları hakkında bilgi vererek telif hakları bilincinin ve uygulamalarının gelişmesi için önerilerini sundular. Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent ile de bir sohbet toplantısı yaparak, telif konusundaki sıkıntıları dile getirdiler. Bu sıkıntıların çözümü için yeni çalışmalar konusunda ortak çalışma önerisinde bulundular.