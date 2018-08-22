Tembel Kasaba’nın Rezil Robbie’si olarak bilinen Stefan Robbie Rotten vefat etti

Çocukların severek izlediği Tembel Kasaba adlı dizinin kötü karakteri Stefán Karl Stefánsson, bugün kanserden vefat etti. Rezil Robbie olarak bilinen oyuncu 2 yıldır tedavi görüyordu...

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Ülkemizde çocuğu olan ailelerin ‘Rezil Robbie’ olarak tanıdığı Stefán Karl Stefánsson, bugün, tedavi gördüğü hastanede kanserden dolayı hayata veda etti…

Yaklaşık 7 yıl önce ülkemizde yayınlanmaya başlayan Tembel Kasaba adlı dizide Rezil Robbie karakterine can veren Stefán Karl Stefánsson, çocukların hem nefret ettiği hem de yaptığı sakarlıklardan dolayı çok güldükleri bir karakterdi.

Dizide şehrin en tembel insanını oynayan Stefánsson, rakibi Sportaküs’ü her seferinde alt etmeye çalışan ama bir türlü başarılı olamayan biriydi…

Stefán Karl Stefánsson’a yaklaşık iki yıl önce kanser teşhisi konuldu. Hemen ameliyat edilen Karl’ın sağlığına kavuştuğu söylenmişti. Bu yılın başlarında ise hastalık geri geldi. Bugün ise, 10 yıl boyunca Tembel Kasaba dizisinde oynayan ünlü oyuncunun vefat haberi geldi…

