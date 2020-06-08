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Tembih nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tembih mi, tenbih mi?
Tembih nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tembih mi, tenbih mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘tembih’tir. Tembih mi, tenbih mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 8 Haziran 2020 - 10:25

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tembih'tir.

TEMBİH NE DEMEK:

1- Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı, uyarma.

2- Uyarım.

TEMBİH NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin tembih mi, tenbih mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tembih şeklinde olmalıdır.

tenbih (Yanlış kullanım)
tembih (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Okuldan sonra hemen eve dönmesini tembih etti.”

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Son güncelleme: 10:26 - 08.06.2020
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