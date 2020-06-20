Temel Reis corona virüsünü yendi

Corona virüsü en büyük darbeyi turizme vurdu. Ancak yavaş yavaş ayağa kalkmaya başlayan sektör, hem Türkiye’de hem de dünyada bu yılki sezonu en az hasar ile atlatma peşinde… Hayat damarlarının önemli bölümü turizme bağlı olan Akdeniz’in şövalyeler adası Malta da aynı kaygı ile yeniden ayağa kalkmaya hazırlanıyor. Temel Reis, Safinaz ve Kabasakal ile birlikte…

MASAL KÖYÜ POPEYE

Malta'nın Mellieha kentinde bulunan Popeye Village, hepimizin ekranlarda bir biçimde rastlayıp severek izlediği, ıspanağın verdiği güçle dağları deviren Temel Reis'in masal köyü. 1980 yılında Robin Williams'ın başrolünde olduğu “Popeye” adlı müzikal film için inşa edilmiş.

Film çekimleri bitince de Malta halkı plato olarak yaratılan bu köye sahip çıkıp yok olmasına izin vermemiş. Müze ve eğlence merkezi olarak hizmet veriyor. Malta'da koronavirüsten bugüne kadar toplam 656 vaka ve 9 ölüm yaşandı. Vakalar sıfırlandı, şimdi hayat normale dönüyor. Corona salgını dolayısıyla Temel Reis'in köyü bir süre kapalı kalsa da şimdilerde yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor.

EĞLENCE PARKI

Popeye Village ya da Temel Reis Köyü film çekimleri başlamadan önce, 1979 yılında 7 aylık bir çalışma sonucu yaratılmış. İnşaat için tüm ağaçlar Hollanda'dan ve özel çatı kaplamaları da Kanada'dan getirilen köyde, rengarenk evler için sekiz ton çivi ve yaklaşık 7 bin 500 litre boya kullanılmış. Film sonrasında bir süre atıl kalmış; fakat özellikle genç yaştaki turistleri çekebileceği düşüncesiyle bir eğlence parkına dönüştürülmüş.

KÖYE GiRiŞ 10 EURO

Temel Reis Köyü 15 bin nüfuslu Mellieha şehrinde bulunuyor. Çizer Elzie Crisler Segar'ın yarattığı Temel Reis, Robert Altman'ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlandı. Temel Reis'i Robin Williams, Safinaz'ı Shelley Duvall canlandırdı. 7 ay içinde yaklaşık 20 ahşap evden oluşan bir köy kuruldu. Köye giriş 10 Euro. Bu fiyata bir kartpostal ve bir bardak meyve kokteyli de dahil. Temel Reis, Safinaz ve Kabasakal kılığındaki animatörler de gün boyu dans edip konuklarla fotoğraf çektiriyor.

DÜĞÜN İÇİN KÖYÜ KİRALAYABİLİRSİNİZ

Masal köyünde dekorlar aynen korunmuş, evlerin içi gezilebiliyor. Düğün, yaş günü ve benzeri organizasyonlar için köyü kiralamak da mümkün. Setteki her şey birbirinden özel. Büyüklerin de eğlenebileceği oyun alanları ve el emeği takı dükkanları var.