Teneffüs nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre teneffüs mü, tenefüs mü?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘teneffüs'tür.
TENEFFÜS NE DEMEK:
1- Solunum.
2- Temiz hava almak, dinlenmek için verilen ara.
TENEFFÜS NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin teneffüs mü, tenefüs mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı teneffüs şeklinde olmalıdır.
tenefüs (Yanlış kullanım)
teneffüs (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Teneffüs zili çaldığında sınav halen devam ediyordu.”