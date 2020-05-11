Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Teneffüs nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre teneffüs mü, tenefüs mü?
Teneffüs nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre teneffüs mü, tenefüs mü?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘teneffüs’tür. Teneffüs mü, tenefüs mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 11 Mayıs 2020 - 12:14

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘teneffüs'tür.

TENEFFÜS NE DEMEK:

1- Solunum.

2- Temiz hava almak, dinlenmek için verilen ara.

TENEFFÜS NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin teneffüs mü, tenefüs mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı teneffüs şeklinde olmalıdır.

tenefüs (Yanlış kullanım)
teneffüs (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Teneffüs zili çaldığında sınav halen devam ediyordu.”

İLGİLİ HABERMegaloman nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre megaloman mı, megoloman mı?
İLGİLİ HABERMerhem nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre merhem mi, melhem mi?
İLGİLİ HABERMüteakip nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre müteakip mi, mütaakip mi?
Etiketler