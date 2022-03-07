Tenekeci Mahmut mezarı başında anıldı

'Tenekeci Mahmut' lakaplı gazelhan Mahmut Güzelgöz, Şanlıurfa'da mezarı başında sevenleri tarafından anıldı.

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Şanlıurfa kültüründe örnek gösterilen isimlerden ‘Tenekeci’ lakaplı Mahmut Güzelgöz vefatının 34. yıl dönümünde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Harran Kapı Aile Mezarlığı’nda kabri başında anıldı.

Sevenleri yapılan anma programında mezarı başında dua etti.

Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen anma programına Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, konservatuar sanatçıları ve Mahmut Güzelgöz'ün ailesi ve sevenleri katıldı.

Tenekeci Mahmut Güzelgöz’ün oğlu İbrahim Güzelgöz, ‘”Hatırlanmak güzel bir şey. Anma programında emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu. (İHA)