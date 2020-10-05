Tenet pandemiye rağmen barajı aştı

Christopher Nolan’ın Tenet’inin, Amerika gişe hasılatı çöküşün eşiğinde gibi görünse de, bu hafta sonu dünya çapında 300 milyon doları aştı. Disney yapımı Bette Middler komedisi Hocus Pocus, ilk olarak 1993 yılında piyasaya sürüldüğünde başarısız olmuş ama kablolu yayın ve TV gösterimleriyle kült bir hit haline gelmişti.

Beyazperde’nin haberine göre film, yeniden gösterime girdi ve Kuzey Amerika’daki gişe rakamları Tenet’in hasılatlarıyla neredeyse aynı sonucu verdi.

Cadılar Bayramı için tam zamanında yayınlanan Hocus Pocus, 2 bin 570 sinema salonundan 1.9 milyon dolar kazandı. Tenet, 2 bin 722 mekandan 2,7 milyon dolar kazandı ve toplam yurt içi gişesini 45,1 milyon dolara kadar yükseltti. Haftanın iddialı filmlerinden The New Mutants ise 2 bin 154 lokasyondan 1 milyon dolar kazanarak yerel toplamını 20.9 milyon dolara çıkardı.

DÜNYA ÇAPINDA 307 MİLYON DOLAR HASILAT

Tenet, bu hafta sonu 59 pazardan dünya çapında 14,2 milyon dolar hasılat yaparak denizaşırı ülkelerde çok daha iyi bir performans gösterdi. Bu, uluslararası toplamı 262 milyon dolara ve dünya çapındaki gişeyi 307 milyon dolara çıkardı. Normalde bu rakam, ayrıntılı bir pazarlama kampanyasıyla 200 milyon dolar bütçeli bir film için felaketi işaret ederdi ama pandemik zamanda bu belki de harika bir rakam.

Şirketin bazı üyeleri, filmi online olarak platformlar üzerinden ve kiralama yöntemiyle yayınlamanın ekonomik olarak daha fazla getiri yaratacağını düşünüyordu. Salgın şartları salon gösterimlerini daha da zor duruma sokmuş durumda.