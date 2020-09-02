Tenet’in ilk 5 günde ne kadar izlendiği belli oldu

Tenet’in ilk 5 günde ne kadar izlendiği belli oldu

2020'nin en önemli sinema olayı olarak dikkat çeken Tenet, Türkiye'de ilk 5 günde 57 bin 182 kişi tarafından izlendi.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre Türkiye’de de 26 Ağustos’ta gösterime giren Tenet, ülkemizde ilk iki gününde mevcut koşullara kıyasla ilgiyle karşılandı ve bu ilk iki gün 25 bin 830 seyirci tarafından izlendi.

Hafta sonunda 31 bin 352 seyirciyi daha salonlara çekmeyi başaran film, böylelikle Türkiye’de gösterimdeki ilk beş gününde toplam 57 bin 182 seyirci tarafından izlenmiş oldu.

PANDEMİNİN EN BÜYÜK SİNEMA OLAYI

Henüz ABD, Çin, Japonya, Rusya, Brezilya, Meksika, Hindistan, Arjantin gibi ülkelerde gösterime girmeyen Tenet, 26 Ağustos’ta gösterime girdiği 41 ülkede beş günde toplam 53 milyon dolar hasılata ulaşmıştı.