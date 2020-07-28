Tenet’ın yeni gösterim tarihi açıklandı

Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen yeni filmi Tenet, salgın nedeniyle üç kez gösterim tarihini ertelemek zorunda kalmıştı. Geçen hafta Warner Bros.'un vizyon takviminden çıkarılan film için yeni gösterim tarihi belirlendi.

Usta yönetmen Christopher Nolan’ın merakla beklenen yeni filmi Tenet’ın 17 Temmuz’daki vizyon tarihi salgın nedeniyle önce 31 Temmuz’a, daha sonra ise 12 Ağustos’a ertelenmişti. ABD’de vaka sayılarının kontrol altına alınamaması, Warner Bros.’u bu kez de filmi süresiz olarak ertelem kararı aldırmıştı.

Geçen hafta son erteleme kararını açıklayan Warner Bros., film için yine 2020 içinde bir vizyon tarihini duyurarak sinemaseverleri heyecanlandırdı.

Merakla beklenen Tenet, Türkiye’de 26 Ağustos’ta vizyona girecek. Ağustos ayı sonunda 70’ten fazla ülkede gösterime girecek olan filmin, ABD’de 3 Eylül’de vizyona girmesi planlanıyor.