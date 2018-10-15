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Teoman imza gününde hayranlarıyla buluştu
Teoman imza gününde hayranlarıyla buluştu
Rock müziğin başarılı ismi Teoman, çok satanlar listesinde yer alan kitabı Fasa Fiso'nun imza gününde sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Kültür Sanat 15 Ekim 2018 - 11:03

Teoman, hayatını ve çocukluğundan rock yıldızlığına uzanan yolculuğunu tüm açıklığıyla kaleme aldığı kitabı Fasa Fiso'yu İstinye Park’da imzaladı. Ünlü şarkıcı, kitabında çocukluğun bakış açısını, hayatını, müziği anlamlandırma çabalarını, büyüme sancılarını, kafa karışıklıklarını ve yıllar geçtikte yaşadığı değişimleri eğlenceli hikâyelerle anlatıyor. Gerçekleşen imza gününde sanatçının hayranları saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu. Teoman, anılarına şarkı sözlerinin ve röportajlardan alıntıların da eşlik ettiği kitabını imzalarken fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı, bol bol imza dağıttı.
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