Teoman, Tükenmişlik Sendromu iddialarını yalanladı!

Ünlü şarkıcı Teoman, Cihangir’de basının sorularını cevaplarken ‘Bundan böyle 2 ay konser verip yılın gerisini dinlenerek geçireceğim.’ demişti. Bazı basın yayın organlarında Teoman’ın bu sözleriyle ilgili ‘Tükenmişlik Sendromu’na yakalandığı iddia edildi.

Teoman sosyal medyada yaptığı açıklamada; “Arkadaşlar konu yine uydurma. Paparazilerin beni yakalayıp zorla konuşturdukları bir gece, son senelerde çok çalıştığımı, bu sene yorgun olduğumu, 2020 yılını hafif geçireceğimi yarı emekli gibi yaşayacağımı söyledim. Tükenmişlik sendromuna yakalandığıma, artık emekli olduğuma dair dramatik haberlerle karşılaştım. Her tarafta çıktı bu haberler. Ben de bir kere daha basınla niye konuşmaktan kaçındığımı hatırlamış oldum. Aranızda üzülenler olmuş, konu öyle değil. Bu sene sadece normal konser tempomda devam etmeyeceğim, konserlerimi biraz azaltacağım. Sevgiler.” dedi.

İşte o paylaşım:

