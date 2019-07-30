Teoman Vadi Açıkhava’ya çıkacak
İstanbul'un en genç açık hava sahnesi Vadi Açıkhava, Teoman’ı ağırlamaya hazırlanıyor. 1996'da çıkardığı ve kendi adını taşıyan ilk albümünden bu yana sayısız hit şarkıya imza atan Teoman 2 Ağustos Cuma akşamı 5 bin kişiye coşku dolu bir gece yaşatacak. Türk rock müziğinin sevilen ismi Teoman geçen yıl ‘Koyu Antoloji' adlı bir albüm çıkarmıştı.
Vadi Açıkhava'da Ağustos programı şöyle:
3 Ağustos – Kenan Doğulu
23 Ağustos – Kubat
24 Ağustos – Selda Bağcan
31 Ağustos – mor ve ötesi