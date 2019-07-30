Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Teoman Vadi Açıkhava’ya çıkacak
Teoman Vadi Açıkhava’ya çıkacak
Türkçe rock müziğin usta ismi Teoman, 2 Ağustos Cuma Akşamı Vadi Açıkhava'da dinleyicilerin karşısında olacak. 
Kültür Sanat 30 Temmuz 2019 - 13:27

İstanbul'un en genç açık hava sahnesi Vadi Açıkhava, Teoman’ı ağırlamaya hazırlanıyor. 1996'da çıkardığı ve kendi adını taşıyan ilk albümünden bu yana sayısız hit şarkıya imza atan Teoman 2 Ağustos Cuma akşamı 5 bin kişiye coşku dolu bir gece yaşatacak. Türk rock müziğinin sevilen ismi Teoman geçen yıl ‘Koyu Antoloji' adlı bir albüm çıkarmıştı.

Vadi Açıkhava'da Ağustos programı şöyle:

3 Ağustos – Kenan Doğulu

23 Ağustos – Kubat

24 Ağustos – Selda Bağcan

31 Ağustos – mor ve ötesi