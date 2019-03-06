Teoman’dan açıklama: Sahneleri bırakmıyorum

Başarılı müzisyen Teoman, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Sabah saatlerinde geldiği AVM'de spor mağazalarını dolaşıp kendisine spor ayakkabı bakan Teoman, geçtiğimiz günlerde “Kızıyla daha fazla ilgilenmek için sahneleri tekrar bırakıyor” şeklinde çıkan haberlerle ilgili de açıklama yaptı.

‘NİYETİM DE YOK’

Söz konusu iddiaları yalanlayan Teoman, “Arkadaşlar çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Sahneleri bırakmıyorum. Öyle bir niyetimde yok. Hem işimle, hem kızımla da ilgilenebiliyorum” dedi.