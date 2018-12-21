Teoman’ın kemancısından solo albüm

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Son 5 yıldır Teoman’ın ekibinde keman çalan Melisa Uzunarslan; tüm söz ve müzikleri kendisine ait olan 10 şarkı ve 2 enstrümantal keman solosundan oluşan ilk stüdyo albümü ‘Tanıdığım En Güzel Deli’ ile müzikseverlerin karşısında. Ünlü Türk şef Gürer Aykal başta olmak üzere dünyaca ünlü birçok klasik müzik solistine kemanıyla eşlik eden genç sanatçının ilk albümünün prodüktörlüğünü Can Algeç üstlendi. Albümün fotoğraflarını ve 28 Aralık’ta yayınlanacak ilk klibi “Kendimi Kaybettim”i Mehmet Hakyemez çekti.

Alternatif rock müzik piyasasına giriş yapan müzsiyen albümdeki tüm yaylıları kendisi çaldı ve düzenledi. Albüm, DMC etiketiyle yayınlandı.