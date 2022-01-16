Tepkiler üzerine yeni Harry Potter filmleri geliyor

Dünyanın en popüler kitap serilerinden biri olan Harry Potter'ın yaratıcısı JK Rowling'in transbireyler hakkında yaptığı açıklamalar sonrasında yeni Harry Potter filmlerinin çekileceği duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en popüler kitap serilerinden Harry Potter’ın yaratıcısı JK Rowling’e tepkiler dinmiyor… Kitap serisi sayesinde dünyanın en çok kazanan yazarlarından biri olan Rowling’in eşcinsel ve transbireyler hakkında yaptığı açıklamaların ardından tepkiler büyüyor.

Filmi ve kitaplarını boykot çağrılarının arttığı bir dönemde yapımcılar, Harry Potter’ın yeni filmlerinin yapılacağını duyurdu. Fakat ABD’de Haziran-Temmuz gibi çekimlerine başlanacak yeni filmde eşcinsel, azınlık ve transbireylerin rol alacağı kaydedildi.

İnternet üzerinden yayınlanması planlanan bir seri olarak planlanan yeni filmde Harry Potter’ın annesini bir transbireyin canlandırmasının beklendiği duyuruldu.

Harry Potter’ın babasının maceralarının anlatılacağı hikayede Asyalı, Afro-Amerikalı, etnik, Latino, Orta Doğulu, Hint, Güney Asyalı ve Güneydoğu Asyalı oyunculara yer verileceği kaydedildi. İlginizi Çekebilir Harry Potter yazarı bu defa da antisemitizmle suçlanıyor

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