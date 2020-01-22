Teravih nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre terevi mi, teravi mi, teravih mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘teravih'dir.
TERAVİH NE DEMEK: Ramazan ayı boyunca, yatsı namazından sonra kılınan namaz, teravih namazı.
TERAVİH NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin terevi mi, teravi mi, teravih mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı teravih şeklinde olmalıdır.
teravi (Yanlış kullanım)
terevi (Yanlış kullanım)
teravih (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Ramazan ayı boyunca teravih namazlarını hiç kaçırmadı.”