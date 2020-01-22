Teravih nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre terevi mi, teravi mi, teravih mi?

Teravih nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre terevi mi, teravi mi, teravih mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘teravih’dir. Terevi mi, teravi mi, teravih mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘teravih'dir.

TERAVİH NE DEMEK: Ramazan ayı boyunca, yatsı namazından sonra kılınan namaz, teravih namazı.

TERAVİH NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin terevi mi, teravi mi, teravih mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı teravih şeklinde olmalıdır.

teravi (Yanlış kullanım)

terevi (Yanlış kullanım)

teravih (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Ramazan ayı boyunca teravih namazlarını hiç kaçırmadı.”