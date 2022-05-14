Teröristlerin ateşe verdiği 500 yıllık hamamda restorasyon bitti

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Osmanlı eseri Paşa Hamamı'nın restorasyonu tamamlandı. PKK'lı teröristler tarafından çukur ve hendek olaylarında işgal edilerek yerle bir edilen hamam, yeniden eski görünümüne kavuştu ve hafta sonu turlarıyla şehre giden yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Özgür CEBE

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Terör örgütü PKK'nın 2015 yılında şehirlere silah ve patlayıcı yığınağı yaptıktan sonra sözde özerklik ilanıyla başlattığı çukur ve hendek teröründen nasibini alan Sur ilçesinin Hançepek Mahallesi’ndeki Paşa Hamamı 3 yıl süren restorasyon çalışmalarından sonra yeniden eski ihtişamlı görünümüne kavuştu.

110 gün süren Sur operasyonları sırasında ağır hasarla yüzde 70'i yıkılan Paşa Hamamı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihalesi yapılarak tescilli yapı olduğu için restore edildi. Hamamın yıkılan duvarlarından çıkarılan taşlar özenle tarihçilerin ve mimarların gözetiminde yerlerine konuldu. Tavanı ve duvarları tamamen çöken tarihi hamamda ağırlıklı olarak kendi öz parçaları kullanıldı, eksik kalan kısımlar özgün planı korunarak yeni malzemelerle takviye edilerek tamamlandı.

İHALAR GÖRÜNTÜ ALMASIN DİYE ATEŞE VERDİLER

Eski Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürüldüğü 4 Ayaklı Minare’nin hemen arka sokağındaki Paşa Hamamı çatışmalarda yaralanan teröristlerin, tedavi edildiği yer olarak kullanılıyordu. Geceli gündüzlü silahlı nöbet tutan teröristler, havadan İHA ve helikopterlerin görüntü almasına engellemek için hamamın içini ve dışını lastiklerle yakmıştı.

17 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Hamamın içinde kıstırılan 8 terörist sağ yakalanmıştı. Hamamın içinde öldürülen Suriye uyruklu bir teröristin üzerinden Arapça yazılı Suriye gizli servisi El Muhaberat’a ait kimlik çıkmıştı. Sur’un genelinde 74 güvenlik görevlisi şehit olurken, sadece Paşa Hamamı’nın bulunduğu sokakta 17 asker ve polis şehit edilmişti.

7 YIL SONRA YENİDEN ZİYARETE AÇILDI

7 yıl aradan sonra restorasyonu tamamlanan Paşa Hamamı yeniden turizme kazandırılırken, 1 Mayıs’ı fırsat bilen ve turlarla şehre giden yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

500 YILLIK ESER HAKKINDA

1564-67 yılları arasında Diyarbakır Osmanlı Valisi Beylerbeyi Behram Paşa tarafından yaptırılan Paşa Hamamı için Evliya Çelebi seyahatnamesinde hamamın, çok itina ile Gazze ve Kudüs’ten getirilen ustalara yaptırıldığını, mermerleri ile göz alıcı olduğunu, Mısır’daki Osman Bey Hamamı ile yarıştığını belirtmiştir.