Tersanede çekiç sesleri bu kez sanat için çınladı

Tersanede çekiç sesleri bu kez sanat için çınladı

Dünyanın en eski faal tersanesi olan Haliç Tersanesi 2 haftalığına sanat atölyesi oldu. Üretilen 7 heykel, sokaklarda sergilenecek.

565 yıllık tarihi ile dünyanın çalışan en eski tersanesi olan Haliç Tersanesi, 12-28 Ekim'de heykel atölyesine döndü. Tersanenin inşa atölyesinde gerçekleştirilen “Tersane-i Amire'de Çağdaş Sanat Etkinliği”, sanatçılar ile tersanedeki zanaatkarları bir araya getirdi. Etkinlikte; İlker Yardımcı “Lirik İleti”, Sevgi Karay “Zümrüdü Anka”, Bülent Çınar “Ses Katedrali”, Ayla Turan “Umut”, Kadriye İnal “Geleceğe Bakış”, Bahadır Çolak “Sessiz Evren”, Kemal Tufan da “Maviye Uçmak” adlı 7 heykele imza attı.

BOĞA HEYKELİ GİBİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketleri Kültür A.Ş. ve Şehir Hatları A.Ş.'nin düzenlediği etkinliğin küratörlüğünü de Kemal Tufan yaptı.

7 heykelin İstanbul'da kalabalık noktalara yerleştirileceğini anlatan Tufan “İlk olarak birkaç ay topluca sergileyeceğiz. Henüz mekan seçilmedi ama seçeneklerden biri Kadıköy Gazhane. Daha sonra nihai olarak yerleştirilecekleri yerlere karar verilecek. Halkın sosyal hayatına dahil olacaklar. Yüzlerce yıl kalabilecek heykeller. Referans noktaları oluşturacaklar, tıpkı Kadıköy'deki boğa heykeli gibi” dedi.

SANATÇILAR BU ORTAMIN BÜYÜSÜNDEN ETKİLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş “Biz gelmeden önce Haliç Tersanesi, topluma kapatılmış durumdaydı. Hâlâ pek çok İstanbullu tarihi ve üretime yaptığı katkının değerinin farkında değil” dedi.

Dedetaş “Etkinliğin hedeflerinden biri tersaneyi hayatın içine daha da sokmak. Sanatçılar ortamın enerjisi ve büyüsünü hissetti, büyük keyif alarak eserlerini üretti. Çalışanlarımız, seve seve omuz verdi. İstanbul'un farklı noktalara yerleştirilecek 7 heykelde, ‘Haliç Tersanesi'nde üretilmiştir' yazacak. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı” diye konuştu.