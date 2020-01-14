TESİYAP’ın yeni başkanı Timur Savcı oldu

TESİYAP’ın 9. Olağan Genel Kurulu bugün düzenlendi. Genel Kurul sonucunda yapımcı Timur Savcı, yeni başkan seçildi. Yönetim Kurulu ise Timur Savcı, Fatih Aksoy, Şükrü Avşar, Kerem Çatay ve Burak Sağyaşar’dan oluştu.

Sinema ve dizi yapımcıları, yapımcıların her türlü haklarının korunması, teliflerinin toplanması ve dağıtılması konularında daha etkin bir çalışma yürütmek istediklerini, sektörde mesleki dayanışma ve işbirliği ortamını geliştireceklerini belirttiler. Yapımcılar, sektörel çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek için birlikte hareket etmenin önemini vurguladılar.