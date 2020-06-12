Tespih nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tespih mi, tesbih mi?

Tespih nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tespih mi, tesbih mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘tespih’tir. Tespih mi, tesbih mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tespih'tir.

TESPİH NE DEMEK:

1- “Süphanallah” sözünü söyleme.

2- Belirli dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle otuz üç veya doksan dokuz taneden oluşmuş dizi.

TESPİH NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin tespih mi, tesbih mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tespih şeklinde olmalıdır.

tesbih (Yanlış kullanım)

tespih (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Babasına doğum gününde kehribar tespih aldı.”