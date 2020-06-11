Tespit nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tespit mi, tesbit mi?

Tespit nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tespit mi, tesbit mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘tespit’tir. Tespit mi, tesbit mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tespit'tir.

TESPİT NE DEMEK:

1- Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme, saptama.

2- Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme.

3- Belirleme.

4- Sabitleme.

TESPİT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin tespit mi, tesbit mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tespit şeklinde olmalıdır.

tesbit (Yanlış kullanım)

tespit (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çevre konusunda çok önemli tespitleri var.”