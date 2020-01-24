Teşvik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre teşvik mi, teşfik mi?

Teşvik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre teşvik mi, teşfik mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘teşvik’dir. Teşvik mi, teşfik mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘teşvik'dir.

TEŞVİK NE DEMEK:

1- İsteklendirme, özendirme.

2- Bir kimseyi kötü bir iş yapması için kışkırtma.

TEŞVİK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin teşvik mi, teşfik mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı teşvik şeklinde olmalıdır.

teşfik (Yanlış kullanım)

teşvik (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Öğrencisini teşvik etmek için elinden geleni yapıyordu.”