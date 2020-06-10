Tetanos nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tetanos mu, tetanoz mu?

Tetanos nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tetanos mu, tetanoz mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘tetanos’dur. Tetanos mu, tetanoz mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tetanos'dur.

TETANOS NE DEMEK: İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma.

TETANOS NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin tetanos mu, tetanoz mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tetanos şeklinde olmalıdır.

tetanoz (Yanlış kullanım)

tetanos (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Ayağına batan çivi yüzünden tetanos aşısı yaptırdı.”