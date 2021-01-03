Tetiğe değil deklanşöre bas

Samsun Bölge Adliyesi'nde görev yapan 2 çocuk babası Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, işinden kalan zamanlarda fotoğraf çalışmalarıyla adından söz ettiriyor. Soğukpınar'ın fotoğraf tutkusu 20 yıl önce başlamış. İlk kuş fotoğrafını ise 7 yıl önce eşiyle Kızılırmak Deltası'na gittiğinde çekmiş. O güne kadar bildiği kuşların serçe, karga, güvercinden ibaret olduğunu söyleyen Soğukpınar, “Akşam eve gidince kuşların isimlerini araştırdım. İlk çektiğim kuş, Kızıl sırtlı örümcek kuşuymuş. Adını o zamana kadar hiç duymamıştım” dedi. Soğukpınar, bugün ise artık kuşları seslerinden bile ayırt edebiliyor.

6 SAAT BEKLEDİM

Kuş fotoğrafçılığının zor ve sabır isteyen bir hobi olduğunu söyleyen Soğukpınar, “Kuşların nerelerde bulunduklarını, dolaştıklarını tespit ederim. Kuşları ürkütmemek için güneş doğmadan alana giderim. Bazen yarım saat sonra bir kuş gelir, bazen de saatlerce sürer. Yalı çapkını çekmek için 6 saat bekledim. Bu benim en uzun sürem” diye konuştu.

Avcılık yapanlardan uzak durduğunu anlatan Soğukpınar, “Benim fotoğraf çekmek için saatlerce beklediğim kuşu bir avcı gelip vuruyor. Avcılık spor değildir, bir katliam türüdür. O yüzden ben ‘tetiğe değil deklanşöre basın' diyorum. ‘Öldürme, ölümsüzleştir' diyorum. 50-100 gram et için kuşları öldürmenin ne anlamı var anlamıyorum” dedi.

320 TÜR KUŞU FOTOĞRAFLADI

SOĞUKPINAR, 7 yıldır devam ettiği çalışmalarında, Türkiye'de görülen 488 kuş türünün 320 tanesinin fotoğraflarını çekti. Doğa tutkunu savcının hayalini ise nadir görülen ipekkuyruk kuşu süslüyor. Bu türü, bugüne kadar ülke genelinde sadece bir kaç kişi görüntüleyebildi. Soğukpınar, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde fotoğraflanan 358'inci kuş olan kap kumrusunu çekmeyi başardı. Bu fotoğraflar deltanın UNESCO başvuru raporunda ve tanıtım rehberlerinde kullanıldı.

DAVALARIN STRESİNİ FOTOĞRAFLARLA ATIYOR

İKİ çocuk babası Soğukpınar'ın oldukça renkli bir kişiliği var. 28 yıldır ülkenin çeşitli bölgelerinde görev yapan Soğukpınar, 40 yaşından sonra kendi kendine saz çalmayı öğrenmiş. Şiirler yazıyor.

Evinin bahçesine ektiği sebze ve meyvelerle ilgileniyor, 8 tavuk ve 1 köpek besliyor. Görevi gereği hayatın olumsuz yönleriyle karşılaştığını, mesai saatleri içinde topladığı negatif enerjiyi ve stresi doğaya çıkıp kuş fotoğrafları çekerek attığını dile getiren Soğukpınar, “Kuşların sesleri bana huzur veriyor. Eğer bir yerde çok fazla kuş varsa orada mutlaka su birikintisi, yeşillik, ağaç vardır. Bunlar yoksa orada kuş yoktur. Huzur da yok demektir. Çevremize, sularımıza, derelerimize, göletlerimize sahip çıkmamız lazım. Doğayı yeşillendirmek, ağaçlandırma yapmamız lazım ki o ağaçlarda kuşlar cıvıl cıvıl ötsünler bize pozitif enerji versinler” ifadelerini kullandı.