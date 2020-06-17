Teyana Taylor’ın New York performansı yayında

ABD'li R&B müzik yıldızı Teyana Taylor, yeni albümü ‘The Album' öncesi teklileri ile takipçilerini sevindiriyor. En son 12 Haziran'da ‘Wake Up Love' isimli teklisini yayınlayan müzisyen büyük beğeni topladı. Bu zamana kadar müzik dünyasındaki başarılarının yanı sıra dans yetenekleri ile de tanınan sanatçı, Red Bull Music Festival New York'ta unutulmaz bir performansa imza atmıştı.

‘House of Petunia' isimli performansının perde arkasını aktaran Assembly Required: Teyana Taylor's House of Petunia belgeseli internette yayınlandı.