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Teyana Taylor’ın New York performansı yayında
Teyana Taylor’ın New York performansı yayında
Bu arada Teyana Taylor’ın 2019 yılında gerçekleşen Red Bull Music Festival New York’taki ‘House of Petunia’ isimli performansının perde arkasını aktaran Assembly Required: Teyana Taylor’s House of Petunia belgeseli yayınlandı.
Kültür Sanat 17 Haziran 2020 - 10:33

ABD'li R&B müzik yıldızı Teyana Taylor, yeni albümü ‘The Album' öncesi teklileri ile takipçilerini sevindiriyor. En son 12 Haziran'da ‘Wake Up Love' isimli teklisini yayınlayan müzisyen büyük beğeni topladı. Bu zamana kadar müzik dünyasındaki başarılarının yanı sıra dans yetenekleri ile de tanınan sanatçı, Red Bull Music Festival New York'ta unutulmaz bir performansa imza atmıştı.

‘House of Petunia' isimli performansının perde arkasını aktaran Assembly Required: Teyana Taylor's House of Petunia belgeseli internette yayınlandı.

Son güncelleme: 13:37 - 17.06.2020
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