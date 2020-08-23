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The Batman filminden ilk fragman! The Batman ne zaman vizyona girecek?
The Batman filminden ilk fragman! The Batman ne zaman vizyona girecek?
Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı The Batman filminden ilk fragman yayınlandı. Matt Reeves'in yönetmenliğini üstlendiği The Batman'de Catwoman'ı ise Zoe Kravitz canlandırıyor. Peki The Batman ne zaman vizyona girecek?
Kültür Sanat 23 Ağustos 2020 - 17:12

DC FanDome etkinliğinde tanıtımı yapılan ve henüz yüzde 25’i çekilen The Batman filmi güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başrolünde Robert Pattinson’ın yer aldığı The Batman filminin 1 Ekim 2021’de vizyona girmesi bekleniyor.

Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis ve Peter Sarsgaard gibi isimleri bir araya getiren film, 1 Ekim 2021'de vizyona girecek. The Batman, Bruce Wayne'in Batman olarak ikinci yılına odaklanıyor.

Filmde Catwoman'ı Zoë Kravitz, Batman çizgiromanlarının en önemli kötü karakterleri arasında yer alan The Riddler'ı Paul Dano, bir diğer ikonik kötü karakter olan Penguin'i Colin Farrell, Komiser Gordon'ı Jeffrey Wright, Alfred'i Andy Serkis, Carmine Falcone'u ise John Turturro canlandırıyor.

“THE BATMAN” İLK FRAGMANI YAYINLANDI

 

 

Son güncelleme: 17:15 - 23.08.2020
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