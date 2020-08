The Batman filminden ilk fragman! The Batman ne zaman vizyona girecek?

Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı The Batman filminden ilk fragman yayınlandı. Matt Reeves'in yönetmenliğini üstlendiği The Batman'de Catwoman'ı ise Zoe Kravitz canlandırıyor. Peki The Batman ne zaman vizyona girecek?