The Crown 6. sezonu için Prens William ve Harry arıyor

Netflix, The Crown'ın 6. sezonunun çekimlerine başlamak üzere ancak henüz Prens Harry ve Prens William'ı kimlerin canlandıracağı belli değil. Hatta prenslerini arayan dizi ekibi, bu konuda bir ilan bile yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Netflix’in sevilen yapımı The Crown yeni oyuncularını arıyor. Özellikle oyuncu kadrosunun Kraliyet ailesi üyelerine bu kadar benzemesiyle öne çıkan dizi, şimdi de 6. sezonu için yeni oyuncularını arıyor. Prens William ve Prens Harry rollerini oynamaları için yüzler arayan yapım, bu konuda bir ilan bile yayınladı.

The Crown oyuncu kadrosundan sorumlu Kate Bone, ne aradıklarına dair bilgileri tweet’ledi ve dizinin genç oyuncular aradığını ve profesyonel oyunculuk deneyimine ihtiyaç olmadığını belirtti.

Çekimleri Ağustos 2022’de İngiltere’de başlayacak olan dizi için 16 ila 21 yaşları arasında genç oyuncular aranıyor. Seçme çağrısı okullara, drama gruplarına ve üniversitelere göndeirlse de Twitter’da bunun uluslararası bir seçme çağrısı olduğu belirtildi. Başvuru için ise adayların sevdikleri bir şey hakkında konuştuğu 30 saniyelik bir video isteniyor.

The Crown’un şu anda Netflix’te dört sezonu var ve 5. sezon kasım ayında yayınlanmaya başlayacak.

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