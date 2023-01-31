The Crown yıldızı Helena Bonham Carter’dan samimi itiraf: “Şimdiye kadar dizinin bitmesi gerekirdi”

Netflix'in popüler dizisi The Cown'da Prenses Margaret'ı canlandıran Helena Bonham Carter, dizinin devam etmemesi gerektiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Harry Potter, Charlie’nin Çikolata Fabrikası, Ölü Gelin, Enola Holmes gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Helena Bonham Carter, Netflix’in popüler yapımı The Crown’da da rol almıştı. Carter, Kraliçe Elizabeth’in kardeşi Prenses Margaret’ı canlandırmıştı. Ancak, oyuncu Guardian’a verdiği bir röportajda dizinin artık bitmesi gerektiğini söyledi.

Carter, dizinin şimdiki zamanlara yetiştiği için, şovun geçmişte kalması gerektiğini düşündüğünü söyledi: “Burada da dikkatli olmalıyım ama aslında devam etmeleri gerektiğini düşünmüyorum. İçindeyim ve bölümlerimi sevdim ama şimdi çok farklı. The Crown başladığında tarihi bir diziydi ve şimdi günümüze çarptı. Ama bu onlara kalmış.”

Carter ayrıca, Prens Harry’nin biyografisi hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi ve sözlerine Crown’daki rolüyle ilgili detaylar vererek devam etti:

“Aslında, gerçek Margaret iki numara olmayı umursamadı; ama kısa olmayı umursamış olabilir. O sadece 1.53 boyundaydı bu yüzden duruşunda her milimetreyi maksimize edecek bir şey vardı: Görülebilmesi için yükseltilmiş araba koltuğu bile vardı.”

Carter, kendinin de kompleksleri olmasına rağmen, yaşlandıkça belirli sorunları bırakmayı öğrendiğini söyledi: “Pek çok sorunum var ama yaşlandıkça ‘Her neyse’ diyorsunuz. Genç olmanın laneti, kompleksinizi çok ciddiye almanız veya kendinizle ilgili düşüncelerinizi çok ciddiye almanız. Biraz daha büyüdüğünüzde, o şeytanlara susmalarını söylüyorsun çünkü sıkıcılar.”

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