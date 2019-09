The Devil Wears Prada – Şeytan Marka Giyer filminin müzikali geliyor

Meryl Streep ve Anne Hathaway başrolünü paylaştığı The Devil Wears Prada, Türkiye'deki bilinen adıyla Şeytan Marka Giyer filmini müzikali önümüzdeki yıl başlayacak. Müzikalin müziklerini ise Elton John besteledi...

Meryl Streep ve Anne Hathaway’in başrolde yer aldığı ve Türkiye’de ‘Şeytan Marka Giyer’ adıyla gösterilen, Laura Weisberger’in ünlü romanı Devil Wears Prada’nın müzikal uyarlaması önümüzdeki yıl geliyor. Müzikali, daha önce Lion King ve Aida gibi Broadway müzikallerine de imza atan Elton John besteledi. Moda endüstrisi hakkında en ünlü ve en sevilen filmlerden biri olan The Devil Wears Prada’nın müzikali önümüzdeki temmuzda Chicago’da gösterilecek.

2006 yapımı The Devil Wears Prada filmi New York’ta yaşayan sade ve naif genç kız Andrea Sachs (Anne Hathaway) üzerinden ilerliyor. Güçlü ve sofistike bir kadın olan Runaway Magazin’in acımasız yöneticisi Miranda Priestly’nin (Meryl Streep) ikinci asistanı olarak çalışmaya başlayan Andrea’nın hayali iyi bir gazeteci olmaktır.