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The Irishman’in resmi fragmanı görücüye çıktı
The Irishman’in resmi fragmanı görücüye çıktı
Usta sanatçılar Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'yi bir araya getiren Martin Scorsese imzalı The Irishman'in resmi fragmanı yayınlandı.
Kültür Sanat 28 Eylül 2019 - 12:15

The Irishman, 20. yüzyılın en önemli figürleri ile çalışmış ünlü tetikçi ve İkinci Dünya Savaşı gazisi Frank Sheeran'ın gözünden savaş sonrası Amerika’da organize suç dünyasını anlatıyor. Amerikan tarihinin aydınlatılmamış en büyük gizemlerinden efsanevi sendika lideri Jimmy Hoffa’nın kayboluşunu konu alan film, organize suçun perde arkasında yaşanan çatışmalar, rekabet ve siyasi bağlantılarla dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Yönetmenliğini Martin Scorsese’nin üstlendiği filmde Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham, Stephanie Kurtzuba, Jack Huston, Kathrine Narducci, Jesse Plemons, Domenick Lombardozzi, Paul Herman, Gary Basaraba, Marin Ireland rol alıyor.

Filmin senaryosunu Steven Zaillian kaleme aldı.

The Irishman, 27 Kasım’da Netflix’te yayınlanacak.

 