The Kites’ın Paris serüveni

Red Bull Warm Up ile tam donanımlı stüdyolarda kayıt alma hakkı kazanan The Kites, birkaç ay önce Paris’te stüdyoya girdi. Burada iki yeni şarkı kaydeden Tan Deliorman ve Ozan Erverdi tarafından kurulan The Kites'ın kayıt süreci ve Paris yolculuklarının yer aldığı mini belgeseli internette yayınlandı.