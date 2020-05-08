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The Kites’ın Paris serüveni
The Kites’ın Paris serüveni
Red Bull Warm Up ile tam donanımlı stüdyolarda kayıt alma hakkı kazanan The Kites, birkaç ay önce Paris’te stüdyoya girdi. Burada iki yeni şarkı kaydeden Tan Deliorman ve Ozan Erverdi tarafından kurulan The Kites'ın kayıt süreci ve Paris yolculuklarının yer aldığı mini belgeseli internette yayınlandı.
Kültür Sanat 8 Mayıs 2020 - 11:27

İlk albümü “Sunset Vibes” plak formatında kaydeden The Kites, ikinci stüdyo albümlerinden iki yeni şarkıyı Red Bull Müzik Stüdyoları Paris'te kaydetti. İkili, “New Generation Jungle” ve “Breakdown Club” isimli şarkılarımızı, istediğimiz enstrümanlarla ve donanımla kaydetmek çok değerli” dedi.

The Kites, “Projeye geçen yıl dahil olduk. Bu zamana kadar kimsenin etkisinde kalmadan müziğimizi içimizden geldiği gibi yaptık” ifadesini kullandı.

The Kites'ın stüdyodaki kayıt süreci ve Paris macerasının anlatıldığı mini belgeseli ‘Paris’te Funk Zamanı: The Kites' ise internette yayınlandı.

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