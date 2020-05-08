The Kites’ın Paris serüveni
İlk albümü “Sunset Vibes” plak formatında kaydeden The Kites, ikinci stüdyo albümlerinden iki yeni şarkıyı Red Bull Müzik Stüdyoları Paris'te kaydetti. İkili, “New Generation Jungle” ve “Breakdown Club” isimli şarkılarımızı, istediğimiz enstrümanlarla ve donanımla kaydetmek çok değerli” dedi.
The Kites, “Projeye geçen yıl dahil olduk. Bu zamana kadar kimsenin etkisinde kalmadan müziğimizi içimizden geldiği gibi yaptık” ifadesini kullandı.
The Kites'ın stüdyodaki kayıt süreci ve Paris macerasının anlatıldığı mini belgeseli ‘Paris’te Funk Zamanı: The Kites' ise internette yayınlandı.