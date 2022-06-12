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“The Office” dizisinin oyuncusu yine alkollü yakalandı

Dünya çapında büyük ilgi gören ve 9 sezon süren "The Office" dizisinin oyuncularından David Koechner, yine alkollü araç kullanmaktan dolayı yakalandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:44 - 12 Haziran 2022 Güncellenme:
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“The Office” dizisinin oyuncusu yine alkollü yakalandı

59 yaşındaki aktör David Koechner, geçtiğimiz aylarda alkollü araç kullanıp kaza yapmasının ardından yine trafikte alkollü yakalandı.

TMZ’ye göre, ABD’li aktör, sabah saat 2’de Güney Ohio’da arabasıyla turlarken görüldü. Seyir halindeyken yoldan çıktığı görülen Koechner’ı polis kenara çekti.

Ceza alan ünlü oyuncunun önümüzdeki ay mahkemeye çıkması bekleniyor.

Koechner, Aralık 2021’de, Kaliforniya’da düzensiz araba kullandığı ve bir dur işaretine çarptığı görüldükten sonra tutuklanmıştı. Aktör, orada yapılan testte de alkollü çıkmıştı.

“The Office” dizisinde Todd Packer karakterini canlandıran oyuncu, yaklaşık 22 yıllık evliliğin ardından Ocak 2020’de eşi Leigh Koechner’le boşanma kararı aldı.

 

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