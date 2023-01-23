The Times bu yüzyılın en iyi 20 şarkıcısını açıkladı

Birleşik Krallık'ın en önemli yayın kuruluşlarından biri olan The Times, bu yüzyılın en iyi 20 solo şarkıcısını sıraladı. Kadın şarkıcıların listeyi domine etmesi ise dikkat çekti. İşte bu yüzyıla damga vuran isimler...

Sozcu.com.tr

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Aretha Franklin, Mariah Carey, Freddie Mercury, Whitney Houston, David Bowie, Robert Plant, Kate Bush ve George Michael… Hepsi hiç şüphesiz 20. yüzyılın en önemli sesleriydi. Ama artık yeni bir yüzyıldayız, artık bu yüzyılın isimlerinin anılması gerektiğini düşünen The Times 21. yüzyılın en güçlü şarkıcılarını sıraladı. İşte o isimler…

20. ED SHEERAN

19. HARRY STYLES

18. LILY ALLEN

17. LIZZO

16. OLIVIA RODRIGO

15. KELLY CLARKSON

14. TAYLOR SWIFT

13. BRUNO MARS

12. FLORENCE WELCH (+ THE MACHINE)

11. RIHANNA

10. KENDRICK LAMAR

9. BILLIE EILISH

8. LADY GAGA

7. FRANK OCEAN

6. LANA DEL REY

5. WEYES BLOOD

4. SAM SMITH

3. BEYONCE

Destiny’s Child ile 1990’larda öne çıkan isim 2000’lerde ise solo kariyeri ile dikkat çekti.

2. ADELE

1. AMY WINEHOUSE

27 yaşındaki ölümüyle tüm dünyadan hayranlarını yasa boğan şarkıcı, yeni yüzyılın en etkileyici sesi olarak liste başında yer alıyor.

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