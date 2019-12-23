The Walking Dead çekimlerinde ölen dublör için 51 milyon TL tazminat

The Walking Dead çekimlerinde ölen dublör için 51 milyon TL tazminat

Dünyaca ünlü dizilerden The Walking Dead'in 8. sezon çekimlerinde düşerek kafasına sert bir darbe alan dublör John Bernecker hayatını kaybetmişti. Bernecker'ın ailesine 8,6 milyon dolar (51 milyon TL) tazminat ödenmesine karar verildi.

Independen Türkçe’nin aktardığına göre; The Walking Dead’in 2017’de 8. sezonunun çekimlerinde sette hayatını kaybeden dublör John Bernecker için süren dava sonuçlandı.

Mahkeme, bir dövüş sahnesini canlandıran Bernecker’ın ölümüyle ilgili 6 gün boyunca tanıkları ve savunmaları dinledi. Kazayı gösteren kayıt defalarca izlendi. Bernecker’ın bir binadan düşerek, koruyucu yastığa inmesi gerekiyordu.

Beklenmedik şekilde parande atan Bernecker, yanında korkuluğu tuttu ve düşüş yönü değişti. Bu nedenle koruyucu yastığa değil, açık alana kafa üstü düştü. İki gün boyunca hastanede yoğun bakımda tutulan dublör, hayata tutunamadı.

Bernecker’ın ölümünde yayıncı AMC Networks’ü “kusurlu” bulmadı, ancak Bernecker’in ailesine 8,6 milyon dolar (51 milyon TL) tazminat ödenmesine karar verildi.

‘DERS ÇIKARILSIN’

Bernecker’in annesi Susan’ın avukatı Jeffrey Harris, mahkemenin kararıyla ilgili şöyle dedi: “John, film sektöründeki geleceği inanılmaz derecede parlak olan, kayda değer ölçüde yetenekli profesyonel bir dublördü. İsteğim, bu karar ile birlikte film setlerindeki güvenlik standartlarının yükseltilmesi. Bunların sıkı takipçisi olunmalı. John’un acıklı ve önlenebilir ölümü güvenlik ile ilgili bir dizi hata sonucu yaşandı. Bu hatalardan ders çıkarmak, benzer trajedilerin yaşanmaması için önemli.”

Yapım şirketi AMC ise kazayı korkunç olarak değerlendirerek, aileye başsağlığı dileklerini iletti.