The Walking Dead evreni spin-off dizi ile devam ediyor

Zombi salgınının ardından hayatta kalan insanların yaşadıklarını anlatan popüler The Walking Dead dizisi, Maggie ve Negan karakterlerini anlatan bir spin-off ile devam edecek.

Halihazırda 11. sezonu devam eden sürükleyici dizi, Robert Kirkman’ın aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanmıştı. Yayınlandığı ilk sezondan bu yana popülerliğini devam ettiren dizi, birçok oyuncu değişimi yaşamasına rağmen izleyicilerinin ilgisini çekmeye devam etti.

11. sezonun ardından ekranlara veda edecek dizinin hayranları için hasret uzun sürmeyecek. Lauren Cohan ve Jeffrey Dean Morgan isimli oyuncuların yer aldığı spin-off’la devam etmeyen isteyen AMC kanalı, yeni dizinin ismini Isle of the Dead olarak duyurdu.

Altı bölümden oluşacak mini dizi, New York’ta geçecek. 2022’de bitmesi beklenen The Walking Dead’in spin-off’u Isle of Dead’in de 2023 yılında yayınlanması bekleniyor.