The Walking Dead evreni üç yeni diziyle geri dönüyor

Geçtiğimiz kasım ayında final yapan zombi temalı "The Walking Dead" dizisinin hayranlarına müjde... Popüler dizideki bazı karakterlerin kendi dizileri için geri döneceği duyuruldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zombi salgınının ardından hayatta kalan kişilerin maceralarını 11 sezon boyunca ekranlara getiren korku-fantastik türündeki “The Walking Dead” dizisinin üç yeni spin-off ile yayınlanmaya devam edeceği açıklandı.

Daily Mail’in haberine göre, AMC kanalı tarafından duyurulan haber, dizinin favorileri Daryl Dixon (Norman Reedus), Maggie Rhee (Lauren Cohan), Negan (Jeffrey Dean Morgan), Rick Grimes (Andrew Lincoln) ve Michonne (Danai Gurira) karakterlerine kendi dizilerinde başrol olma imkanı tanıyacak.

HAZİRAN 2023’TE GELİYOR

Robert Kirkman'ın aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan dizide, Maggie ve Negan karakterlerinin yer aldığı spin-off’un ismi “Isle of the Dead” olarak açıklanırken altı bölümden oluşacağı ve New York'ta geçeceği belirtildi. Mini dizinin Haziran 2023’te yayınlanması bekleniyor.

Bu dizinin ardından, Norman Reedus da, “The Walking Dead: Daryl Dixon” dizisiyle Fransa’da ortaya çıkacak. Dizi, Daryl’in Fransa’da karaya çıktıktan sonra oraya nasıl ve neden geldiğini anlamaya çalışmasını anlatıyor.

Andrew Lincoln ve Danai Gurira’nın Rick Grimes ve Michonne rollerinde oynadığı üçüncü spin-off’un da bu yıl çekilmesi ve 2024 yılında yayınlanması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Irkçı ve cinsiyetçi söylemleri gündeme gelen Mel Gibson listeden çıkarıldı

İlginizi Çekebilir Kate Winslet'tan genç muhabire destek: Röportajı durdurup moral verdi