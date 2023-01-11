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The Walking Dead evreni üç yeni diziyle geri dönüyor

Geçtiğimiz kasım ayında final yapan zombi temalı "The Walking Dead" dizisinin hayranlarına müjde... Popüler dizideki bazı karakterlerin kendi dizileri için geri döneceği duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 17:52 - 11 Ocak 2023 Güncellenme:
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The Walking Dead evreni üç yeni diziyle geri dönüyor

Zombi salgınının ardından hayatta kalan kişilerin maceralarını 11 sezon boyunca ekranlara getiren korku-fantastik türündeki “The Walking Dead” dizisinin üç yeni spin-off ile yayınlanmaya devam edeceği açıklandı.

Negan (Jeffrey Dean Morgan), Maggie Rhee (Lauren Cohan)…

Daily Mail’in haberine göre, AMC kanalı tarafından duyurulan haber, dizinin favorileri Daryl Dixon (Norman Reedus), Maggie Rhee (Lauren Cohan), Negan (Jeffrey Dean Morgan), Rick Grimes (Andrew Lincoln) ve Michonne (Danai Gurira) karakterlerine kendi dizilerinde başrol olma imkanı tanıyacak.

Daryl Dixon (Norman Reedus)…

HAZİRAN 2023’TE GELİYOR

Robert Kirkman'ın aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan dizide, Maggie ve Negan karakterlerinin yer aldığı spin-off’un ismi “Isle of the Dead” olarak açıklanırken altı bölümden oluşacağı ve New York'ta geçeceği belirtildi. Mini dizinin Haziran 2023’te yayınlanması bekleniyor.

Michonne (Danai Gurira), Rick Grimes (Andrew Lincoln)…

Bu dizinin ardından, Norman Reedus da, “The Walking Dead: Daryl Dixon” dizisiyle Fransa’da ortaya çıkacak. Dizi, Daryl’in Fransa’da karaya çıktıktan sonra oraya nasıl ve neden geldiğini anlamaya çalışmasını anlatıyor.

Andrew Lincoln ve Danai Gurira’nın Rick Grimes ve Michonne rollerinde oynadığı üçüncü spin-off’un da bu yıl çekilmesi ve 2024 yılında yayınlanması bekleniyor.

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