The Weeknd dizi çalışmalarına başlıyor

Şu anda “The Idol” olarak adlandırılan dizi, gizli bir tarikatın lideri olan esrarengiz bir L.A. kulüp sahibiyle romantizm yaşayan kadın pop şarkıcısını anlatıyor. Gerçek adı Abel Tesfaye olan The Weeknd, Reza Fahim ve Sam Levinson ile birlikte ortak yazar ve yönetici yapımcı olarak projede yer alacak ve üçü de dizinin yaratıcıları olarak kabul edilecek.

2020’de TBS’de yayınlanan kült hit animasyon dizisi “American Dad”ın bir bölümünü yazıp oynayan Weeknd son olarak “Uncut Gems” filminde Adam Sandler’a eşlik etmiş olsa da The Idol, şarkıcının ilk büyük televizyon projesi olacak.

Sam Levinson ise daha önce 2019’da HBO’da çıkış yapan hit dizi “Euphoria”nın yaratıcısıydı. Dizi ilk sezonunda birden çok dalda Emmy aday oldu ve dizinin yıldız Zendaya dramada en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

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